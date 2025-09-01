Líder da Coreia do Norte cruzou a fronteira com a China de trem, diz mídia estatal

Espera-se que Kim chegue a Pequim na manhã de terça-feira.

A agência de notícias Yonhap, da Coreia do Sul, disse nesta segunda-feira que Kim deixou Pyongyang de trem para participar do desfile militar na China, citando uma fonte não identificada familiarizada com assuntos norte-coreanos.

O Rodong Sinmun mostrou fotos de Kim com sua comitiva, como o ministro das Relações Exteriores, Choe Son Hui, do lado de fora e sorrindo de dentro do trem especial verde-escuro, que parecia ser semelhante ao trem à prova de balas que ele já usou antes para viajar para a China e a Rússia.

Ao mesmo tempo, a Coreia do Norte expressou seu apoio às declarações do presidente chinês, Xi Jinping, em uma cúpula que pede uma governança global mais justa, acrescentando que a cooperação entre a Coreia do Norte e a China crescerá, de acordo com um vice-ministro das Relações Exteriores em comentários publicados no site do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte.

Nesta segunda-feira, Xi apresentou sua visão de uma nova ordem econômica e de segurança global que prioriza o "Sul Global", em um desafio direto aos Estados Unidos, durante uma cúpula que incluiu os líderes da Rússia e da Índia.

(Reportagem de Ju-min Park e Joyce Lee)