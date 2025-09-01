Maduro diz que Venezuela é um país pacífico, mas não se curvará a ameaças

CARACAS (Reuters) - A Venezuela está enfrentando a maior ameaça vista na América do Sul em um século, mas não se curvará a ela, disse o presidente Nicolás Maduro nesta segunda-feira em uma rara coletiva de imprensa.

As tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela aumentaram nas últimas semanas em meio a um grande reforço naval dos EUA no sul do Caribe e em águas próximas, que, segundo autoridades norte-americanas, tem como objetivo enfrentar as ameaças dos cartéis de drogas latino-americanos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, fez da repressão aos cartéis de drogas uma meta central de seu governo, parte de um esforço mais amplo para limitar a migração e proteger a fronteira sul dos EUA.