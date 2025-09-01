Mais de 1.000 mortos em deslizamento de terra no Sudão, diz Movimento/Exército de Libertação do Sudão

(Reuters) - O Movimento/Exército de Libertação do Sudão disse nesta segunda-feira que mais de 1.000 pessoas morreram em um deslizamento de terra que destruiu um vilarejo na área das Montanhas Marra, no oeste do Sudão, deixando apenas um sobrevivente.

O deslizamento ocorreu em 31 de agosto, após fortes chuvas, acrescentou o grupo, liderado por Abdelwahid Nour.

(Reportagem de Khalid Abdelaziz)