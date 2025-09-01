Papa Leão se reúne com James Martin, padre norte-americano conhecido por apoio à comunidade LGBT

"Foi muito consolador e muito encorajador", disse Martin à Reuters após a reunião. "Ouvi a mesma mensagem do papa Leão que ouvi do papa Francisco sobre o acolhimento das pessoas LGBTQ."

Francisco, que liderou a Igreja por 12 anos antes de sua morte em abril, emitiu um decreto em 2023 permitindo que os padres administrem bênçãos a casais do mesmo sexo caso a caso, embora a Igreja ainda reconheça oficialmente apenas casamentos entre homens e mulheres.

A Igreja Católica ensina que as pessoas LGBT devem ser respeitadas e que sua dignidade humana deve ser defendida. Ela também ensina que a atração por pessoas do mesmo sexo não é pecaminosa, mas que as relações sexuais fora do casamento entre homens e mulheres são.

Leão realiza muitas reuniões todos os dias, mas apenas algumas são anunciadas oficialmente pelo Vaticano. Essas são examinadas de perto pelos observadores da Igreja como um sinal das prioridades do papa.

CONTINUAÇÃO DO LEGADO DE FRANCISCO

O encontro com Martin, realizado no palácio apostólico do Vaticano, foi parte de uma agenda oficial na segunda-feira que também incluiu reuniões com dois cardeais e vários bispos.