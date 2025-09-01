PERFIL-Alexandre de Moraes, o juiz que desafia Trump e testa limites dos colegas e da opinião pública

Sua atuação no processo contra Bolsonaro levou Trump a impor uma tarifa comercial de 50% ao Brasil, além de restrições de visto e sanções financeiras individuais.

Moraes, 56 anos, cuja expressão severa passou a simbolizar o tribunal que integra há oito anos, insiste que não vai recuar. Mas, por trás de sua fachada implacável, ele enfrenta uma crescente reação de parlamentares que buscam seu impeachment e de uma opinião pública que indicaria estar cansada de sua postura dura.

Mesmo dentro do Supremo, que tem apoiado suas decisões e apresentado uma frente majoritariamente unida, as tensões estão aumentando. Duas fontes do tribunal disseram que seus colegas ministros estão preocupados que o caso Bolsonaro possa provocar uma reação ainda mais forte de Trump, que exige que o Brasil abandone o julgamento que o presidente dos EUA chama de "caça às bruxas".

Alguns ministros do STF estão se preparando para questionar publicamente elementos da sentença de Moraes, que conduz o caso, para demonstrar independência, disseram as fontes.

Moraes disse à Reuters, em entrevista em agosto, que não ouviu preocupações de seus colegas sobre como tem conduzido o caso Bolsonaro.

"Essa escalada de reclamações, se alguém reclamou, reclamou para a imprensa", disse. "Nem direto nem indiretamente, quem colocou isso na imprensa, eu aqui afirmo que é uma mentira."