Polícia da Ucrânia suspeita que Rússia esteja envolvida no assassinato de ex-presidente do Parlamento

Vadym Onyshchenko, chefe regional da agência de inteligência doméstica SBU da Ucrânia, disse que essa possibilidade estava sendo investigada, mas que as evidências que a comprovavam ainda não haviam sido reunidas.

A Rússia não comentou o incidente nem respondeu à acusação de envolvimento, e não houve nenhuma indicação do motivo pelo qual Parubiy, de 54 anos, foi alvo.

Ele atuou como presidente do Parlamento de 2016 a 2019 e ajudou a liderar os protestos de 2013 a 2014 que levaram à destituição do então presidente pró-russo da Ucrânia, Viktor Yanukovich.

Parubiy também foi secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia de fevereiro a agosto de 2014, período em que a Rússia anexou a península da Crimeia e separatistas apoiados por Moscou começaram a combater as forças do governo no leste da Ucrânia.

Ambos os países se acusaram mutuamente de tentativas de assassinatos ou de assassinatos bem-sucedidos durante a guerra, incluindo um general russo de alto escalão explodido em Moscou e um coronel da inteligência ucraniana morto a tiros em Kiev em julho.

O presidente Volodymyr Zelenskiy disse na segunda-feira que foi "um assassinato horrível" que afetou a "segurança em um país em guerra".