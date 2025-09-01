Premiê do Reino Unido reformula equipe e nomeia ex-funcionária do Banco da Inglaterra como principal assessora econômica

Jones será substituído pelo parlamentar trabalhista James Murray, que ocupava um cargo mais júnior no Ministério das Finanças, informou o gabinete de Starmer em um comunicado.

Em uma mudança mais ampla nas operações de Downing Street, Starmer também substituiu seu secretário particular principal, que dirige o escritório de sua equipe, e nomeou um novo diretor de comunicações.

Depois de mais de um ano no poder, a equipe de Starmer foi criticada por alguns membros de seu partido por não conseguir vender as decisões políticas, às vezes difíceis, de seu governo e por não defender seus sucessos, uma vez que os índices de popularidade do Partido Trabalhista caíram.

As novas nomeações podem fortalecer a consultoria econômica que Starmer recebe antes de um orçamento complicado para Reeves, que tem pouco espaço de manobra depois de se ater às suas chamadas regras fiscais com o objetivo de equilibrar os gastos diários com a receita tributária até 2029.

"Acho que a criação de uma função para Darren Jones é uma boa medida", disse um parlamentar trabalhista.

"Ele claramente tem um olho para os detalhes, mas também entende de política."