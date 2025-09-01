Presidente chinês promove nova ordem global cercado por líderes de Rússia e Índia

"A governança global chegou a uma nova encruzilhada", acrescentou.

Xi estava recebendo mais de 20 líderes de países não ocidentais em uma cúpula na cidade portuária chinesa de Tianjin para a Organização de Cooperação de Xangai (OCX), uma iniciativa apoiada pela China que recebeu um novo impulso com a presença do presidente russo, Vladimir Putin, e do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Em uma imagem criada para transmitir um clima de solidariedade, Putin e Modi foram mostrados de mãos dadas enquanto caminhavam em direção a Xi antes da abertura da cúpula. Os três estavam lado a lado, rindo e cercados por intérpretes.

"É difícil dizer se a cena foi coreografada ou improvisada, mas isso realmente não importa", escreveu Eric Olander, editor-chefe do The China-Global South Project, uma agência de pesquisa.

"Se o presidente dos EUA e seus acólitos pensaram que poderiam usar as tarifas para pressionar China, Índia ou Rússia a se submeterem, esse (encontro) diz o contrário."

Após a cúpula, Modi deu uma volta com Putin na limusine blindada Aurus do líder russo a caminho da reunião bilateral.