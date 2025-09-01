Terremoto de magnitude 6 mata 622 pessoas no Afeganistão

CABUL (Reuters) - Mais de 600 pessoas foram mortas e mais de 1.500 ficaram feridas em um dos piores terremotos do Afeganistão, informaram as autoridades nesta segunda-feira, enquanto helicópteros transportavam os feridos para o hospital após serem resgatados dos escombros.

O desastre irá sobrecarregar ainda mais os recursos da nação do sul da Ásia, que já enfrenta crises humanitárias, desde uma queda acentuada na ajuda humanitária até um grande retorno de seus cidadãos dos países vizinhos.

O terremoto de magnitude 6 matou pelo menos 622 pessoas nas províncias de Kunar e Nangarhar, no leste do país, informou o Ministério do Interior afegão, comandado pelo Taliban, com mais de 1.500 feridos e várias casas destruídas.