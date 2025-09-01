Terremoto no Afeganistão deixa 800 mortos e 2.800 feridos

Sharafat Zaman, porta-voz do Ministério da Saúde em Cabul, pediu ajuda internacional para enfrentar a devastação causada pelo terremoto de magnitude 6, que ocorreu por volta da meia-noite, a uma profundidade de 10 km.

"Precisamos de ajuda porque aqui muitas pessoas perderam suas vidas e casas", disse ele à Reuters.

O terremoto matou 812 pessoas nas províncias orientais de Kunar e Nangarhar, afirmou o porta-voz do governo Zabihullah Mujahid.

As equipes de resgate estavam com dificuldades para chegar a áreas montanhosas remotas, sem acesso a redes de telefonia móvel ao longo da fronteira com o Paquistão, onde casas de tijolos de barro espalhadas pelas encostas desabaram durante o terremoto.

"Todas as nossas (...) equipes foram mobilizadas para acelerar a assistência, de modo que um apoio abrangente e completo possa ser fornecido", disse o porta-voz do Ministério da Saúde Abdul Maten Qanee, citando esforços em áreas que vão desde a segurança até a alimentação e a saúde.

Imagens da Reuters TV mostraram helicópteros transportando os afetados, enquanto moradores ajudavam as forças de segurança e os médicos a levar os feridos para as ambulâncias em uma área com um longo histórico de terremotos e inundações.