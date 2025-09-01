Verão do Reino Unido foi o mais quente desde início dos registros, diz serviço meteorológico

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido teve o verão mais quente desde o início dos registros, em 1884, e agora é mais provável que enfrente climas semelhantes no futuro devido à mudança climática causada pelo homem, disse o serviço meteorológico Met Office nesta segunda-feira.

Países de todo o mundo têm experimentado calor recorde nos últimos anos à medida que o aquecimento global se intensifica, com o verão de 2024 sendo considerado o mais quente do mundo já registrado.

Na Europa, ondas de calor sufocantes neste verão contribuíram para incêndios florestais mortais em países como Espanha e Portugal.