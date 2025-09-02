Deslizamento de terra arrasa vilarejo no Sudão e mata mais de 1.000 pessoas

"Tarseen, famosa por sua produção de cítricos, foi completamente arrasada", disse o grupo em um comunicado.

"Os aldeões das proximidades estão dominados pelo medo de que um destino semelhante possa lhes acontecer se as chuvas torrenciais persistirem, o que ressalta a necessidade urgente de um plano de retirada abrangente e de fornecimento de abrigo de emergência", afirmou o líder do grupo, Abdelwahid Mohamed Nur, em um apelo separado.

O SLM/A tem se mantido neutro na batalha entre os principais inimigos na guerra civil do Sudão, o Exército sudanês e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (RSF). Os dois inimigos estão lutando pelo controle de al-Fashir, a capital do Estado de Darfur do Norte, que está sitiada pela RSF e sofre com a fome.

Os moradores de al-Fashir e das áreas próximas buscaram abrigo em Jebel Marra, embora os alimentos, os abrigos e os suprimentos médicos sejam insuficientes e centenas de milhares tenham sido expostos às chuvas. Tawila, para onde a maioria chegou, está sofrendo um surto de cólera, assim como outras partes de Darfur.

A guerra civil de dois anos deixou mais da metade da população do Sudão enfrentando níveis de crise de fome e expulsou milhões de pessoas de suas casas, deixando-as especialmente expostas às enchentes anuais do Sudão.

O governo do Sudão, controlado pelo Exército, expressou suas condolências e sua disposição de ajudar.