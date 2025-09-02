Explosão de bomba mata 11 pessoas em comício na cidade paquistanesa de Quetta, dizem autoridades
(Reuters) - Uma bomba matou 11 pessoas na cidade paquistanesa de Quetta nesta terça-feira, quando explodiu na área de estacionamento de um comício realizado para celebrar o aniversário da morte de um líder nacionalista, disse Hamza Shafaat, do governo.
A polícia estava investigando a explosão, que parecia ser um atentado suicida, disse o oficial da polícia Athar Rasheed.
(Reportagem de Asif Shahzad, em Islamabad, e Devika Nair, em Bengaluru)
