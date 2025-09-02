França pede a prisão de Assad e de seis outras ex-autoridades sírias por causa do ataque de 2012

A Federação Internacional de Direitos Humanos disse que as sete ex-autoridades foram acusadas de cumplicidade em crimes de guerra e crimes contra a humanidade pelo ataque ao centro.

A França permite a apresentação de casos de crimes contra a humanidade em seus tribunais. A fonte judicial disse que os sete mandados de prisão europeus foram emitidos no mês passado.

Outra organização de direitos humanos, o Centro Sírio para Mídia e Liberdade de Expressão, disse que a investigação judicial francesa descobriu que o ataque tinha como alvo deliberado jornalistas estrangeiros.

"A investigação judicial estabeleceu claramente que o ataque ao centro de imprensa informal em Bab Amr foi parte da intenção explícita do regime sírio de atacar jornalistas estrangeiros para limitar a cobertura da mídia sobre seus crimes e forçá-los a deixar a cidade e o país", disse Mazen Darwish, advogado e diretor-geral do Centro Sírio de Mídia e Liberdade de Expressão, em um comunicado.

Assad fugiu para a Rússia em dezembro de 2024, quando forças insurgentes tomaram a Síria com uma rápida ofensiva, pondo fim a mais de cinco décadas de governo de sua família.