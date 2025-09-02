Gonet diz que reunião de Bolsonaro com comandantes militares colocou em curso tentativa de golpe

Gonet faz na manhã desta terça-feira sua sustentação oral no julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) do processo que julga Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado após a derrota eleitoral dele em 2022.

Segundo o chefe da PGR, o golpe só não foi consumado porque não houve apoio dos comandantes do Exército e da Aeronáutica.

Gonet afirmou que punir a tentativa frustrada de ruptura é necessário para garantir a estabilização do próprio regime democrático e também atua como elemento dissuasório contra quaisquer tentativas golpistas.

Para o procurador-geral, não reprimir criminalmente essas tentativas pode levar a ímpetos de autoritarismo no país.

Após a fala de Gonet, o julgamento foi suspenso até às 14h desta terça, quando começará a se manifestar a defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid, que fez acordo de delação premiada, seguido dos advogados dos demais réus. As defesas terão uma hora cada para se manifestarem.

ACUSAÇÕES