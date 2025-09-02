Juiz dos EUA barra uso de tropas pelo governo Trump em Los Angeles

Ele colocou o caso em suspenso até 12 de setembro e é provável que o governo Trump recorra.

Trump ordenou que 4.000 membros da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais da ativa dos EUA fossem para Los Angeles em junho, em resposta aos protestos contra as operações de imigração em larga escala na segunda maior cidade dos EUA.

O envio inflamou as tensões na cidade e atraiu a condenação dos democratas, que disseram que Trump estava usando os militares para sufocar a oposição às suas políticas de imigração rígidas.

O caso levantou novas questões legais sobre a autoridade presidencial.

A ação movida pelo governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, alegou que as tropas violam normas norte-americanas de longa data e uma lei conhecida como Posse Comitatus, que limita drasticamente o uso de tropas federais para a aplicação da lei nacional.

Em seu parecer, Breyer disse que as evidências no julgamento mostraram que o governo Trump usou tropas e veículos militares para estabelecer perímetros de proteção, bloquear o tráfego e se envolver no controle de multidões.