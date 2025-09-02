Justiça boliviana condena dois sacerdotes jesuítas por encobrir mais de 85 abusos sexuais

Eles são Marcos Recolons, 81, e Ramón Alaix, 83, acusados no primeiro julgamento criminal na Bolívia contra membros de alto escalão da Companhia de Jesus por encobrir a pederastia, um crime que durante anos permaneceu oculto sob proteção institucional.

"Comemoramos porque, para nós, este é o começo: a porta foi aberta para a tão esperada justiça", disse Wilder Flores, presidente da Comunidade Boliviana de Sobreviventes, CBS.

"Na época, houve muitas denúncias, éramos crianças, fomos levados a acreditar que a justiça estava sendo feita pelo Provincial dos Jesuítas, foi assim que fomos manipulados", acrescentou.

O caso veio à tona em 2023, quando foi revelado o diário pessoal de Pedrajas, o padre jesuíta que morreu em 2009, no qual ele admitiu ter abusado de pelo menos 85 menores entre 1972 e 2000.

Muitos deles eram crianças e adolescentes indígenas com bolsa de estudos no prestigioso internato João 23 em Cochabamba, sob o sistema educacional Fé e Alegria.

"As vítimas estão chorando e esperando por justiça há décadas", disse Pedro Lima, porta-voz da Comunidade Boliviana de Sobreviventes de Abuso Eclesiástico, horas antes de o veredicto ser anunciado em uma audiência na cidade de Cochabamba.