Justiça dos EUA bloqueia uso de tropas pelo governo Trump na Califórnia

A decisão representou um revés para a iniciativa de Trump de ampliar o papel dos militares em solo norte-americano, o que, segundo críticos, é uma expansão perigosa da autoridade do Executivo que poderia provocar tensões entre as tropas e os cidadãos comuns.

Breyer deixou a decisão em suspensão até 12 de setembro. É provável que o governo Trump recorra.

A porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, chamou Breyer de "juiz desonesto" e disse que o destacamento militar salvou Los Angeles de um "caos em massa".

"O presidente está comprometido em proteger os cidadãos que cumprem a lei e essa não será a última palavra sobre o assunto", disse Kelly em um comunicado enviado por email.

A liminar se aplica apenas aos militares na Califórnia, não em nível nacional.

Trump alega que as tropas são necessárias em Los Angeles para proteger agentes federais que realizam a fiscalização da imigração, após batidas de imigração em larga escala provocarem protestos.