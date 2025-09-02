La Niña pode afetar clima a partir de setembro, diz Organização Meteorológica Mundial

BERLIM (Reuters) - O retorno do La Niña pode começar a afetar os padrões climáticos globais a partir de setembro, informou a Organização Meteorológica Mundial (OMM) na terça-feira, acrescentando, no entanto, que as temperaturas ainda devem ficar acima da média em grande parte do mundo.

O padrão La Niña envolve o resfriamento das temperaturas no Oceano Pacífico central e oriental, aumentando a chance de enchentes e secas, o que pode afetar as colheitas.

As condições neutras têm persistido desde março, mas podem passar para condições de La Niña nos próximos meses, disse a OMM em um comunicado.