Lula diz esperar que Trump se convença de que terá de negociar com Brasil e outros países

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que espera que ocorra algo na cabeça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o leve a negociar com o Brasil e os demais países que tiveram seus produtos taxados pelo governo norte-americano.

"Estou no aguardo que, em algum momento, vai acontecer alguma coisa na cabeça do presidente Trump que ele vai perceber que vai ter que negociar, não só com o Brasil, com a China, a Índia, a Venezuela, com todo mundo", disse Lula em entrevista a jornalistas após comparecer ao velório do jornalista Mino Carta, seu amigo, em São Paulo.

Lula reiterou que não tem qualquer interesse em brigar com os Estados Unidos, e disse que quando Trump quiser negociar, o "Lulinha paz e amor" estará disponível para isso.