Mais de 85 cientistas criticam relatório climático do Departamento de Energia dos EUA

Eles disseram que o relatório do Grupo de Trabalho sobre o Clima, de Wright, "não representa adequadamente a compreensão científica atual das mudanças climáticas".

"Não parece ter sido feita nenhuma tentativa de equilibrar os pontos de vista representados [no Grupo de Trabalho sobre o Clima]; em vez disso, esse grupo parece ter sido recrutado pessoalmente pelo secretário de Energia para promover um ponto de vista específico favorecido pela liderança do DOE", escreveram eles.

Quando o relatório foi divulgado em julho, Wright disse que acredita que a mudança climática é real, mas achava que era necessário trazer mais debates sobre o assunto para o público.

"Analisei o relatório cuidadosamente e acredito que ele representa fielmente o estado da ciência climática atual", afirmou ele. "Ainda assim, muitos leitores podem se surpreender com suas conclusões, que diferem em aspectos importantes da narrativa dominante. Isso é um sinal de como a conversa pública se distanciou da própria ciência."

O grupo de 85 cientistas disse que o Departamento de Energia se baseou muito em pesquisas desmentidas, interpretou erroneamente outras pesquisas e não realizou um processo de revisão por pares para garantir a credibilidade da avaliação.

Em contraste, os relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e da Avaliação Nacional do Clima dos EUA tiveram milhares de autores e colaboradores e uma revisão independente demorada. Esses relatórios refletem que a mudança climática está piorando, com impactos observados em todo o mundo.