Milhares de reservistas israelenses se apresentam; chefe militar entra em conflito com ministros

O gabinete de segurança de Israel, presidido por Netanyahu, aprovou um plano no mês passado para expandir a campanha em Gaza com o objetivo de tomar a Cidade de Gaza, onde as forças israelenses travaram uma feroz guerra urbana com o Hamas nos estágios iniciais da guerra. Atualmente, Israel detém cerca de 75% da Faixa de Gaza.

Uma reunião do gabinete de segurança no final do domingo incluiu discussões acaloradas entre Netanyahu e seus ministros, que querem levar adiante a ofensiva na Cidade de Gaza, e o chefe militar Eyal Zamir, que pediu aos políticos que cheguem a um acordo de cessar-fogo.

Zamir disse que a campanha colocará em risco os reféns e sobrecarregará ainda mais o Exército, de acordo com quatro ministros e dois oficiais militares presentes na reunião.

Isso ocorre após trocas semelhantes entre Zamir e o gabinete de Netanyahu no mês passado. Netanyahu disse em 20 de agosto que havia dado instruções para acelerar o cronograma de tomada do que ele descreve como o último bastião do Hamas.

Porém, em 21 de agosto, em discussões para aprovar os planos de batalha, os militares alertaram para o risco de os reféns correrem perigo e disseram que não poderiam iniciar a campanha por pelo menos dois meses, de acordo com uma fonte do círculo de Netanyahu e um oficial da defesa.

O principal motivo dos militares era a necessidade de mais tempo para os esforços humanitários. Mas as pesquisas mostraram que uma proporção substancial de reservistas está insatisfeita com os planos do gabinete, sendo que alguns tomaram a medida incomum de acusar abertamente o governo de não ter uma estratégia coesa para Gaza, um plano pós-guerra para o enclave ou métricas claras de vitória.