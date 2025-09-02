Novo terremoto atinge Afeganistão; número de mortos ultrapassa 1.400

CABUL, Afeganistão (Reuters) - Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu o sudeste do Afeganistão na terça-feira, gerando temores de mais danos e destruição quase dois dias depois de um grande terremoto na mesma região ter matado mais de 1.400 pessoas e ferido milhares.

O terremoto de terça-feira aconteceu a uma profundidade relativamente rasa de 10 km, o mesmo nível do que ocorreu à meia-noite de domingo, com magnitude 6. Foi um dos piores terremotos do Afeganistão em anos, destruindo casas em vilarejos remotos.

O tremor secundário causou pânico e interrompeu os esforços de resgate, pois fez com que pedras deslizassem montanha abaixo, interditando ainda mais estradas e tornando perigosa a escavação nos escombros, disse Safiullah Noorzai, que trabalha com a Aseel, uma plataforma de tecnologia humanitária com redes em todo o Afeganistão.