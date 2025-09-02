Polícia da Indonésia dispara gás lacrimogêneo e balas de borracha contra protesto de estudantes

Há muito tempo, os estudantes universitários são vistos como vanguardas da democracia indonésia, tendo assumido um papel de liderança nos protestos que derrubaram o presidente autoritário Suharto em 1998.

O incidente em Bandung foi o primeiro caso em que a polícia disparou contra manifestantes dentro ou perto de campi universitários durante os protestos atuais, com confrontos anteriores dentro e ao redor de prédios do governo e residências de autoridades.

O presidente Prabowo Subianto advertiu na segunda-feira que a polícia e as Forças Armadas se manteriam firmes contra escaladas violentas.

O oficial da polícia Hendra Rochmawan disse que os policiais não entraram nos campi da Universidade Islâmica de Bandung, ou Unisba, e da vizinha Universidade de Pasundan, a mais de 140 km de Jacarta, na noite de segunda-feira, mas tentaram dispersar multidões de "manifestantes não-estudantes" ao redor das instalações.

O corpo estudantil da Unisba acusou as forças de segurança de tentar silenciar a dissidência, dizendo que elas "atacaram brutalmente" o campus. Grupos de estudantes de Pasundan compartilharam um relato semelhante nas mídias sociais.

"Sentimos que os campi não são mais seguros para os alunos", disse à Reuters Raviv Tuanku Alsaid, chefe da União dos Estudantes Islâmicos da universidade.