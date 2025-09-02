Reconhecimento de Estado palestino iria estimular solução de dois Estados, diz enviado

As medidas foram criadas para pressionar Israel a acabar com seu ataque a Gaza e reduzir a construção de novos assentamentos judaicos na Cisjordânia ocupada, mas alguns questionam se o reconhecimento seria meramente simbólico.

"Acho que será o tiro de largada para o que esperamos ser uma corrida, nem mesmo uma marcha, rumo à implementação da solução de dois Estados, e esperamos um papel ativo, eficaz e significativo do Reino Unido," disse Husam Zomlot, chefe da Missão Palestina em Londres, à Reuters.

Israel, que enfrenta um clamor global por sua conduta na guerra de Gaza, reagiu com irritação aos gestos de reconhecimento, dizendo que eles vão recompensar o Hamas.

Atiradores do grupo militante palestino atacaram comunidades do sul de Israel perto da fronteira em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas, principalmente civis, e levando 251 reféns para Gaza, de acordo com dados israelenses.

A tese dos dois Estados prevê que os dois lados coexistam em paz um ao lado do outro. O Estado palestino seria fixado no território que Israel capturou na guerra de 1967, com a Faixa de Gaza e a Cisjordânia ligadas por um corredor através de Israel.

Mas a proposta tornou-se menos viável com o passar do tempo. Israel acelerou a construção de assentamentos judaicos no território ocupado, enquanto os dois lados mantêm posições intransigentes em questões centrais, incluindo fronteiras, o destino dos refugiados palestinos e o status de Jerusalém.