STF inicia reta final de julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá duas horas para fazer sua sustentação oral. Ele pediu em alegações finais a condenação de Bolsonaro no processo.

Após isso, as defesas de cada um dos oito réus terão uma hora cada para se manifestar, começando pelos advogados do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que fez delação premiada. A defesa de Bolsonaro será a quinta a falar -- a expectativa é que fale na manhã de quarta-feira.

Após as falas das defesas, Moraes será o primeiro a votar, seguido, pela ordem, pelos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente da turma e último a votar.

A expectativa, segundo fontes que acompanham o processo, é que o voto de Moraes fique para a próxima semana.

Em tese, qualquer um dos ministros pode pedir vista para ter mais tempo para analisar o processo. Isso poderia adiar em até mais 90 dias uma decisão final do caso. Contudo, duas fontes do STF disseram que Luiz Fux -- um daqueles que já se cogitou essa possibilidade -- não deve pedir vista, mas possivelmente abrir divergência no mérito do voto de Moraes.

A Primeira Turma reservou sessões nesta terça-feira, de manhã e à tarde; na quarta-feira, pela manhã; no dia 9, de manhã e à tarde; dia 10, pela manhã; e finalmente dia 12, sexta-feira da próxima semana, de manhã e à tarde.