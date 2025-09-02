Trump diz estar comprometido com envio da Guarda Nacional para Chicago

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse nesta terça-feira que planeja enviar tropas da Guarda Nacional para combater o crime em Chicago, mas se recusou a oferecer um cronograma específico para o envio.

O prefeito de Chicago, Brandon Johnson, disse no fim de semana que a polícia de Chicago não irá colaborar com a Guarda Nacional ou com agentes federais se Trump os enviar para a cidade nos próximos dias, como já ameaçou no passado.

"Nós vamos entrar. Eu não disse quando, mas estamos indo", disse Trump a jornalistas reunidos no Salão Oval.