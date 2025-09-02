Trump rejeita rumores de que está com problemas de saúde e os classifica de "fake"

Em 17 de julho, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que Trump estava com inchaço na parte inferior das pernas e hematomas na mão direita depois que fotos o mostraram com os tornozelos inchados e maquiagem cobrindo parte da mão.

Seu médico, Sean Barbabella, disse em uma carta divulgada pela Casa Branca que os testes confirmaram que o problema nas pernas era devido à "insuficiência venosa crônica", uma condição benigna e comum, especialmente em pessoas com mais de 70 anos.

O médico disse que o hematoma na mão de Trump era consistente com uma pequena irritação nos tecidos moles causada pelo aperto de mão frequente e pelo uso de aspirina, que Trump toma como parte de um "regime padrão de prevenção cardiovascular".

Desde então, a Casa Branca tem minimizado as preocupações com a saúde de Trump, dizendo que ele está lidando bem com o problema da perna, sem detalhar como está sendo tratado.

Trump, de 79 anos, tornou-se em janeiro a pessoa mais velha a assumir a Presidência dos EUA.

(Reportagem de Nandita Bose e Steve Holland em Washington)