Xi Jinping recebe "velho amigo" Putin e norte-coreano Kim em desafio ao Ocidente

Os três devem ocupar o centro do palco em um grande desfile militar na quarta-feira em que o presidente chinês exibirá sua visão de uma nova ordem global, no momento em que as políticas "America First" do presidente dos EUA, Donald Trump, abalam as alianças ocidentais.

Além da pompa, os analistas estão observando se o trio pode sinalizar relações de defesa mais próximas após um pacto assinado pela Rússia e pela Coreia do Norte em junho de 2024, e uma aliança semelhante entre Pequim e Pyongyang, um resultado que pode alterar o cálculo militar na região Ásia-Pacífico.

Isso também seria um golpe para Trump, que tem exaltado suas relações estreitas com Putin, Xi e Kim e promovido suas credenciais de pacificador enquanto a guerra de três anos e meio da Rússia com a Ucrânia continua.

Em um ataque velado a esse rival do outro lado do Oceano Pacífico na segunda-feira, Xi disse em uma cúpula de mais de 20 líderes de países não ocidentais: "Precisamos continuar a tomar uma posição clara contra o hegemonismo e a política de poder."

Xi também conversou na segunda-feira com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, cujo país foi alvo de Trump por causa de suas compras de petróleo russo, consideradas como ajuda para financiar o esforço de guerra de Putin.

O secretário do Tesouro de Trump, Scott Bessent, chamou a cúpula de "performativa" e acusou a China e a Índia, os maiores compradores do petróleo russo, de serem "maus atores" por alimentarem a guerra da Rússia.