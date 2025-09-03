Autoridade dos Emirados Árabes Unidos adverte que planos de assentamento na Cisjordânia são "linha vermelha" para Abu Dhabi

"Essa era a nossa posição em 2020 e continua sendo a nossa posição hoje."

Os comentários marcaram a crítica mais forte dos Emirados Árabes Unidos à conduta de Israel desde o início da guerra de Gaza em 2023.

Em agosto, o ministro das Finanças israelense de extrema-direita, Bezalel Smotrich, anunciou que o trabalho começaria em um assentamento há muito adiado que dividiria a Cisjordânia e a separaria de Jerusalém Oriental, uma medida que, segundo seu gabinete, "enterraria" a ideia de um Estado palestino.

O governo palestino, seus aliados e grupos ativistas condenaram o projeto, chamando-o de ilegal e afirmando que a fragmentação do território acabaria com qualquer plano de paz para a região.

"Pedimos ao governo israelense que suspenda esses planos. Não se pode permitir que extremistas, de qualquer tipo, ditem a trajetória da região. A paz exige coragem, persistência e a recusa em permitir que a violência defina nossas escolhas", disse Nusseibeh.

Os Acordos de Abraão, assinados durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, fizeram com que Emirados Árabes Unidos, Barein e Marrocos normalizassem as relações diplomáticas com Israel após a mediação dos EUA.