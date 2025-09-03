Bolsonaro está com saúde debilitada e não deve comparecer a julgamento no STF, diz advogado

Por Luciana Magalhaes

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro está com a saúde "bastante debilitada" e não deverá comparecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar presencialmente o julgamento do processo em que é réu acusado de tentativa de golpe de Estado, disse à Reuters nesta quarta-feira o advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, que representa Bolsonaro.

"Não. Não virá, nenhum dos dias", disse o advogado. "(Bolsonaro está) com a saúde bastante debilitada, bastante inquieto com tudo o que acontece na vida dele, tanto do ponto de vista de sua saúde quanto de todo movimento político que se formou no Brasil, mas positivo, confiante e otimista", acrescentou.