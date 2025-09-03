Califórnia, Oregon e Washington formam aliança de saúde em meio a tensões federais sobre vacinas

"O ACIP continua sendo o órgão científico que orienta as recomendações de imunização neste país, e o HHS (Departamento de Saúde e Serviços Humanos) garantirá que a política seja baseada em evidências rigorosas e na ciência padrão-ouro, e não na política fracassada da pandemia", disse um porta-voz do HHS à Reuters.

As mudanças radicais na política federal de vacinas do secretário de saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., incluindo a retirada das recomendações da vacina contra a Covid para mulheres grávidas e crianças saudáveis em maio, levaram as organizações médicas e vários Estados a formular suas próprias recomendações antes da campanha de imunização do outono (no hemisfério norte) para evitar a perda de acesso às vacinas.

Especialistas em saúde, no entanto, afirmam que um padrão alternativo ao definido pelo governo federal poderia causar confusão entre provedores e pacientes.

"O desmantelamento da saúde pública e a demissão de líderes e conselheiros de saúde experientes e respeitados, juntamente com a falta de uso da ciência, dos dados e das evidências para melhorar a saúde de nossa nação, estão colocando vidas em risco", disse Erica Pan, autoridade de Saúde Pública do Estado da Califórnia.

Na semana passada, a chefe do CDC, Susan Monarez, foi demitida com menos de um mês no cargo, o que provocou ainda uma grande reformulação na liderança da principal agência de saúde pública do país, já que quatro autoridades se demitiram devido a mudanças em seu conselho consultivo de vacinas e outras políticas de vacinas.

Kennedy demitiu todos os membros do ACIP em junho, substituindo-os por conselheiros escolhidos a dedo, incluindo ativistas antivacina.