Chefe do Pentágono sugere mais operações contra cartéis em breve

Pouco se sabe sobre o ataque, incluindo a justificativa legal utilizada para o ataque, ou mesmo quais drogas estavam a bordo, mas Hegseth disse que as operações continuarão.

"Temos recursos no ar, na água e em navios, porque essa é uma missão extremamente séria para nós, e ela não vai se encerrar com apenas esse ataque", afirmou Hegseth na Fox News.

"Qualquer outra pessoa que esteja traficando naquelas águas e que saibamos ser um terrorista designado pelo narcotráfico terá o mesmo destino", disse Hegseth.

Ele se recusou a fornecer detalhes sobre como a operação foi realizada, dizendo que eram confidenciais. Não se sabe se a embarcação foi destruída usando um drone ou torpedo ou talvez por algum outro meio.

Após o ataque de terça-feira, Trump disse que os militares dos EUA haviam identificado a tripulação como membros da gangue venezuelana Tren de Aragua, que os Estados Unidos designaram como grupo terrorista em fevereiro.

Mas, ainda assim, o próprio Pentágono não divulgou detalhes específicos sobre a tripulação e por que escolheu matar as pessoas a bordo.