Chinês fez raro protesto dias antes de grande desfile militar

Uma postagem do dissidente Li Ying que apresentava o vídeo foi vista 18 milhões de vezes, de acordo com um contador no X.

Um vídeo separado publicado no X e verificado pela Reuters mostrou policiais em 29 de agosto invadindo o quarto de hotel vazio onde o projetor estava instalado.

Um chinês de Chongqing de 43 anos, chamado Qi Hong, disse ao New York Times que havia instalado o projetor em agosto, antes de deixar a China com sua esposa e filhas.

Ele afirmou que o projetor e uma câmera de vigilância dentro do quarto do hotel que filmou a entrada da polícia foram operados por ele remotamente do Reino Unido, e que as imagens foram transmitidas por 50 minutos antes de a polícia encontrar o projetor.

O Ministério das Relações Exteriores da China não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Reuters não conseguiu entrar em contato com o departamento de segurança pública de Chongqing para comentar o assunto e não conseguiu contatar Qi. O protesto ocorreu dias antes do desfile militar em Pequim, que buscava mostrar o poder de Xi.

"O verdadeiro significado está na disposição contínua de cidadãos destemidos de criticar corajosamente e publicamente o líder chinês Xi Jinping e pedir reformas democráticas diante da crescente repressão do governo", disse Maya Wang, diretora associada para a Ásia da Human Rights Watch, em um comunicado.