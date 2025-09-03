Drones israelenses lançam granadas perto das forças de paz da ONU no Líbano, diz Unifil

Uma granada atingiu a menos de 20 metros e três a aproximadamente 100 metros da equipe e dos veículos da ONU.

A Unifil disse que os militares israelenses haviam sido informados com antecedência sobre o trabalho de desobstrução de estradas da Unifil na área, a sudeste do vilarejo de Marwahin.

Comentando sobre o incidente, o porta-voz militar israelense, tenente-coronel Nadav Shoshani, disse no X nesta quarta-feira que as tropas estacionadas em um posto avançado no sul do Líbano haviam identificado atividades suspeitas. Eles lançaram várias granadas de atordoamento nas proximidades "para interromper e remover a ameaça em potencial".

Ele disse que, após uma análise do evento, um esclarecimento foi enviado por meio do canal de ligação militar, acrescentando que nenhum fogo intencional foi direcionado ao pessoal da Unifil e que a segurança dos civis e das forças israelenses "continuam sendo uma prioridade máxima".

Na semana passada, o Conselho de Segurança das Nações Unidas prorrogou por unanimidade a missão de manutenção da paz no Líbano até o final de 2026, após o que será iniciada uma retirada ordenada e segura de um ano.

Estabelecida em 1978, a Unifil patrulha a fronteira sul do Líbano com Israel.