Estado da Flórida planeja acabar exigências de vacinação, inclusive para escolas

Ladapo, juntamente com o governador da Flórida, Ron DeSantis, classificou a questão como uma escolha pessoal.

"Cada uma delas (exigências) está errada e transborda desdém e escravidão", disse Ladapo em uma coletiva de imprensa em Tampa. "Quem sou eu como governo ou qualquer outra pessoa, ou quem sou eu como um homem que está aqui agora para dizer a vocês o que fazer com seus corpos?"

Ladapo não forneceu detalhes ou um cronograma para as mudanças. DeSantis, um republicano, fez da oposição às determinações e precauções contra a Covid-19 um princípio central de seu primeiro mandato.

"A liberdade médica é algo que precisamos proteger com muita consciência", disse DeSantis.

Todos os Estados dos EUA têm requisitos de vacinação para frequentar escolas públicas, com exceções específicas que variam de acordo com o local.

As taxas de vacinação para diversas doenças, incluindo sarampo, difteria e poliomielite, diminuíram entre alunos do jardim de infância dos EUA no ano letivo de 2024-25 em relação ao ano anterior, de acordo com dados federais.