EUA dizem a países para rejeitarem acordo da ONU sobre emissões de combustível de navios ou enfrentarão tarifas, dizem fontes

Washington se retirou das negociações em abril que levaram à minuta do acordo e disse em agosto que retaliaria os países que apoiassem o acordo. O governo norte-americano argumenta que as medidas imporiam encargos desnecessários ao setor de transporte marítimo e seriam de pouca ajuda para reduzir as emissões.

O Departamento de Estado dos EUA entrou em contato com outros países membros da OMI nos últimos dias, alertando-os a não adotarem o chamado "Marco Líquido Zero", segundo quatro fontes, que não quiseram ser identificadas devido à sensibilidade do assunto.

Um porta-voz do Departamento de Estado disse que os EUA estavam "explorando ativamente e se preparando para agir com medidas corretivas, incluindo tarifas, restrições de visto e/ou taxas portuárias, caso esse esforço seja bem-sucedido na votação da sessão extraordinária da OMI em outubro".

O departamento estará engajando "nossos parceiros e aliados" para propor que eles tomem medidas semelhantes, disse o porta-voz, mas não quis comentar sobre "discussões diplomáticas privadas com outros países".

O governo holandês recebeu uma advertência verbal de representantes do governo dos EUA, que disseram que a Holanda poderia enfrentar tarifas ou outras medidas de retaliação se apoiasse a adoção do marco, disse um porta-voz do Ministério de Infraestrutura e Gestão de Recursos Hídricos holandês.

Não ficou claro quais outros países da OMI foram contatados por Washington.