Exportação de petróleo da Venezuela tem maior nível em 9 meses com retorno de cargas aos EUA

A retomada dos fluxos da Chevron para os EUA, juntamente com cargas maiores para o principal destino da Venezuela, a China, levou a um aumento de 27% nas exportações no mês passado, para uma média de 966.485 bpd, de acordo com dados baseados em movimentos de navios-tanque.

A produção estável e a ausência de interrupções nas instalações de beneficiamento e mistura de petróleo bruto no Cinturão do Orinoco -- a principal região produtora da Venezuela -- também contribuíram para o aumento dos estoques e das exportações de petróleo, de acordo com um documento interno da PDVSA.

As exportações para a China, tanto diretas quanto indiretas após transferências entre navios, representaram 85% do total de fluxos do mês passado para fora do país, uma redução em relação aos quase 95% registrados em julho.

Cerca de 60.000 bpd de petróleo venezuelano chegaram aos EUA, enquanto Cuba recebeu cerca de 29.000 bpd de petróleo bruto e combustível. Várias cargas de metanol venezuelano foram para a Europa.

A Venezuela exportou cerca de 275.000 toneladas métricas de subprodutos do petróleo e petroquímicos em agosto, um aumento em relação às 227.000 toneladas embarcadas no mês anterior e a maior quantidade desde maio.

O país aumentou as importações do tão necessário petróleo leve e nafta para diluir sua produção extra de petróleo pesado e produzir graus de petróleo bruto exportáveis, atingindo 99.000 bpd contra 58.000 bpd em julho, mostraram os dados.