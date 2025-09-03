Hamas reitera disposição para acordo abrangente em Gaza após comentários de Trump

"Infelizmente, essa é mais uma manobra do Hamas sem nada de novo", afirmou.

O gabinete de Netanyahu reiterou que a guerra em Gaza só vai terminar se todos os reféns forem libertados, o Hamas for desarmado e a faixa for desmilitarizada, ao mesmo tempo em que Israel possa estabelecer o controle de segurança sobre o enclave e que seja estabelecida uma administração civil alternativa.

Em agosto, o Hamas concordou com uma proposta de cessar-fogo de 60 dias com Israel, que previa a devolução de metade dos reféns mantidos em Gaza e a libertação de alguns prisioneiros palestinos por Israel. Uma fonte oficial egípcia disse que a proposta aceita pelo Hamas incluía a suspensão das operações militares israelenses por 60 dias e delineava uma estrutura para um acordo abrangente para encerrar o conflito de quase dois anos.

Netanyahu disse dias depois que Israel retomaria imediatamente as negociações para a libertação de todos os reféns mantidos em Gaza e o fim da guerra, mas em termos aceitáveis para Israel.

(Reportagem de Jaidaa Taha, Yomna Ehab, Enas Alashry e Ali Sawafta)