Justiça peruana condena ex-presidente Toledo a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro

Os fundos para essas propriedades foram transferidos por meio de uma empresa offshore criada por Toledo na Costa Rica, usada para lavar o dinheiro ilícito, afirma a promotoria.

Em outubro do ano passado, o ex-presidente foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão por aceitar, segundo os promotores, até US$35 milhões em propinas da Odebrecht em troca da concessão de milhões em obras públicas à empresa.

As duas sentenças serão cumpridas simultaneamente.

Economista formado pela Universidade de São Francisco e com mestrado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Toledo está detido em uma prisão construída dentro de uma base policial em Lima, onde também estão presos os ex-presidentes Ollanta Humala, Pedro Castillo e Martín Vizcarra.

O ex-presidente Alberto Fujimori passou 16 anos na mesma prisão, mas recuperou a liberdade no final de 2023 graças a um perdão humanitário e morreu meses depois.

Os casos de corrupção da Odebrecht, conhecidos como "Lava Jato" no Brasil, afetaram vários governos latino-americanos.