Kremlin diz que opinião de Merz sobre Ucrânia não importa após chanceler chamar Putin de "criminoso de guerra"

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse na quarta-feira que as opiniões do chanceler alemão Friedrich Merz sobre as negociações de paz na Ucrânia devem ser desconsideradas depois que ele fez o que Moscou chamou de uma série de comentários "desfavoráveis" sobre o presidente russo, Vladimir Putin.

Merz disse em uma entrevista à emissora ProSieben.Sat1, que foi ao ar na terça-feira, que Putin era "talvez o mais grave criminoso de guerra de nosso tempo" e que não havia lugar para clemência para tais indivíduos.

O Kremlin nega que suas forças tenham cometido qualquer crime de guerra na Ucrânia e rejeitou como "ultrajante" um mandado de prisão de 2023 emitido para Putin pelo Tribunal Penal Internacional, que acusou o líder russo do crime de guerra de sequestrar centenas de crianças da Ucrânia.