Microfone capta Putin e Xi discutindo transplantes de órgãos e imortalidade

Enquanto Putin e Xi caminhavam em direção à tribuna na Praça da Paz Celestial, onde assistiram ao desfile com Kim, o tradutor de Putin pôde ser ouvido dizendo em chinês: "A biotecnologia está se desenvolvendo continuamente".

O tradutor acrescentou, após uma passagem inaudível, que "os órgãos humanos podem ser continuamente transplantados. Quanto mais você vive, mais jovem você se torna, e (você pode) até mesmo alcançar a imortalidade".

Em resposta, Xi, que estava fora da câmera, pode ser ouvido respondendo em chinês: "Alguns preveem que, neste século, os seres humanos poderão viver até os 150 anos de idade".

Kim estava sorrindo e olhando na direção de Putin e Xi, mas não ficou claro se a conversa estava sendo traduzida para ele. Não é possível ouvir Putin falando claramente em russo no clipe da CCTV.

O governo russo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O Ministério das Relações Exteriores da China e a CCTV não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Quando Xi começou a falar, o vídeo foi cortado para uma imagem ampla da Praça da Paz Celestial e o áudio sumiu.