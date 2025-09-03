Número de mortos sobe para 60 em acidente de barco na Nigéria, dizem autoridades

"O número de mortos no incidente com o barco subiu para 60", disse Baba Ara à Reuters. "Dez pessoas foram encontradas em estado grave e muitas ainda estão sendo procuradas."

Sa'adu Inuwa Muhammad, chefe do distrito de Shagumi, disse à Reuters que esteve no local logo após o acidente.

"Eu estive no local ontem. O barco transportava mais de 100 pessoas", disse Muhammad. "Conseguimos recuperar 31 cadáveres do rio. O barco também foi recuperado e removido."

Ele acrescentou que quatro vítimas foram enterradas na terça-feira, de acordo com os ritos islâmicos, e que mulheres e crianças constituíam a maioria dos mortos.

A Agência de Gerenciamento de Emergências do Estado do Níger disse que a equipe de emergência e os mergulhadores locais estavam procurando as vítimas. A agência confirmou 29 mortes até o momento, com 50 resgates e duas pessoas desaparecidas. A agência disse que o barco estava sobrecarregado e colidiu com um tronco de árvore, fazendo com que ele virasse.

Acidentes com barcos são frequentes na Nigéria, especialmente durante a estação chuvosa, devido à falta de fiscalização de segurança, superlotação e uso de embarcações com manutenção precária.