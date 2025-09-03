Países da UE que se opõem ao acordo com Mercosul não poderão bloqueá-lo, diz primeiro-ministro polonês

VARSÓVIA (Reuters) - Os países da União Europeia que se opõem a um acordo comercial com o bloco sul-americano do Mercosul não poderão impedir sua adoção, mas estão trabalhando para encontrar soluções para diminuir seus efeitos negativos, disse o primeiro-ministro da Polônia na quarta-feira.

"Concordamos que, como os franceses não querem se juntar a nós na construção dessa minoria de bloqueio, eles devem pelo menos preparar um mecanismo de defesa", afirmou Donald Tusk em uma coletiva de imprensa.

"Isso significa que, se qualquer sinal negativo aparecer... a Comissão Europeia deve implementar imediatamente mecanismos de defesa, ou seja, reimpor tarifas."