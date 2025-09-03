Putin diz à Ucrânia: acabe com a guerra por meio de negociações ou eu a acabarei pela força

"Parece-me que, se o bom senso prevalecer, será possível chegar a um acordo sobre uma solução aceitável para acabar com esse conflito. Essa é a minha suposição", declarou Putin aos repórteres.

"Especialmente porque podemos ver a disposição da atual administração dos EUA sob o comando do presidente (Donald) Trump, e vemos não apenas suas declarações, mas seu desejo sincero de encontrar essa solução... E acho que há uma certa luz no fim do túnel. Vamos ver como a situação se desenvolve", disse ele.

"Caso contrário, teremos que resolver todas as tarefas que temos pela frente pela força das armas."

No entanto, Putin não demonstrou nenhuma disposição para suavizar suas exigências de longa data, incluindo a de que Kiev abandone qualquer ideia de ingressar na Otan e que acabe com o que Moscou diz ser discriminação contra falantes de russo.

Ele disse que está disposto a manter conversações com Volodymyr Zelenskiy se o presidente ucraniano for a Moscou, mas que qualquer reunião desse tipo teria que ser bem preparada e levar a resultados tangíveis.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia descartou como "inaceitável" a sugestão de Moscou como local para tal reunião.