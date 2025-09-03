Putin sobre comentário de Trump sugerindo conspiração contra EUA: ele tem senso de humor

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse na quarta-feira que o presidente dos EUA, Donald Trump, tem senso de humor por sugerir que Putin havia conspirado com Xi Jinping, da China, e Kim Jong Un, da Coreia do Norte, contra os Estados Unidos.

Putin afirmou que todos os países com os quais a Rússia manteve conversações na China apoiaram a cúpula Rússia-EUA no Alasca e expressaram esperanças de que as conversações poderiam ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia.

Trump disse na terça-feira que estava "muito decepcionado" com Putin, e sugeriu em uma postagem no Truth Social que Xi, Putin e Kim estavam conspirando contra os Estados Unidos.