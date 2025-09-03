Tradicional Elevador da Glória em Lisboa descarrila e deixa várias pessoas feridas ou mortas
LISBOA (Reuters) - O icônico Elevador da Glória, em Lisboa, popular entre os turistas, descarrilou e caiu na quarta-feira, deixando cerca de 20 vítimas, informou a CNN Portugal, sem especificar se houve mortes.
A polícia confirmou o incidente, mas não deu detalhes.
(Reportagem de Andrei Khalip)
