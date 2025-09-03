Trump diz que não tem nenhuma mensagem para Putin e aguarda sua decisão

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que não tem mais nenhuma mensagem para o presidente russo, Vladimir Putin, e que aguarda uma decisão, já que a Rússia continua demonstrando pouco interesse em acabar com sua guerra com a Ucrânia.
"Não tenho nenhuma mensagem para o presidente Putin", disse ele aos repórteres na Casa Branca. "Ele sabe qual é a minha posição e tomará uma decisão de uma forma ou de outra. Seja qual for sua decisão, ficaremos felizes ou insatisfeitos com ela e, se estivermos insatisfeitos, vocês verão coisas acontecerem."
Trump disse que planeja conversar com Putin nos próximos dias sobre o fim da guerra na Ucrânia.
Após se encontrar com Putin com grande alarde no Alasca no mês passado, Trump fez pouco progresso em direção ao seu objetivo de interromper os combates.
"Falarei com ele nos próximos dias e saberei exatamente o que está acontecendo", disse Trump.
(Reportagem de Jeff Mason e Steve Holland)
