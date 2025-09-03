Trump diz que os EUA podem desfazer acordos com UE e outros países se perderem processo sobre tarifas

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que os EUA podem ter que "desfazer" os acordos comerciais que fecharam com a União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul, entre outros, se perderem um processo na Suprema Corte sobre a legalidade das tarifas comerciais.

Trump, falando aos repórteres no início de uma reunião com o presidente da Polônia, Karol Nawrocki, disse que seu governo está pedindo à Suprema Corte que reverta uma decisão do tribunal de recursos dos EUA na semana passada que considerou ilegais muitas de suas tarifas comerciais.

Perder esse caso deixaria os Estados Unidos muito mais pobres e poderia comprometer os acordos comerciais firmados nos últimos meses, disse ele, acrescentando que acha que o governo prevalecerá.