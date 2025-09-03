Trump diz que pode enviar tropas para Nova Orleans e Louisiana para combate ao crime

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que pode enviar tropas federais à Louisiana para combater o crime, após ações semelhantes em Washington.

Falando a repórteres no início de uma reunião com o presidente da Polônia, Karol Nawrocki, Trump disse que seu governo estava decidindo se enviaria tropas para Chicago ou "um lugar como Nova Orleans".

"Vamos para Louisiana, talvez, e você tem Nova Orleans, que tem um problema de criminalidade. Resolveremos isso em cerca de duas semanas", afirmou.